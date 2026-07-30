Futuro Lucca e Lukaku: la strategia del Napoli sui due attaccanti

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Napoli, calciomercato in uscita: Lukaku e Lucca tra i possibili addii

Il Napoli lavora anche sul fronte delle cessioni e, secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attenzione è rivolta in particolare al futuro di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Entrambi gli attaccanti sarebbero considerati tra i possibili partenti, con il club azzurro pronto a valutare eventuali offerte ritenute adeguate. La situazione resta comunque in evoluzione, soprattutto per quanto riguarda il centravanti belga, il cui destino potrebbe essere chiarito nelle prossime settimane.

Lukaku attende il confronto con Allegri, Lucca può partire

Per Lukaku, infatti, ogni decisione potrebbe arrivare dopo il confronto con Massimiliano Allegri durante il ritiro di Castel di Sangro, un incontro definito dal quotidiano come un passaggio importante ma non necessariamente decisivo. Il Napoli, intanto, non chiude alla possibilità di una cessione di Lorenzo Lucca, arrivato appena un anno fa dall’Udinese. Secondo Il Mattino, con l’offerta giusta il club potrebbe prendere in considerazione l’addio dell’attaccante, considerando l’investimento effettuato non da proteggere a ogni costo ma nemmeno da svalutare.