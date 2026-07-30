Lang ha già parlato con Allegri: spunta il retroscena sul confronto

vedi letture

Il futuro del reparto offensivo del Napoli resta al centro delle valutazioni di mercato. Il Mattino fa il punto sulla situazione degli esterni azzurri, evidenziando uno scenario che potrebbe portare alla permanenza di Noa Lang e alla conseguente partenza di David Neres. Le strategie del club sembrano orientate a puntare ancora sul talento dell’olandese, chiamato a trovare continuità e a dimostrare il proprio valore con la maglia del Napoli.

Allegri punta sul rilancio di Lang in azzurro

Secondo quanto riportato dal quotidiano, salvo clamorosi cambiamenti, la volontà sarebbe quella di affidare ad Allegri il compito di rilanciare le qualità di Noa Lang. Il giocatore avrebbe già avuto contatti con la società attraverso il proprio agente e con il nuovo allenatore, manifestando la volontà di restare e mettersi a disposizione per l’intera stagione. “Vuole mettersi a disposizione, vuole restare in azzurro tutto l'anno e dimostrare quello che sa fare”, sottolinea Il Mattino, delineando un possibile cambio di gerarchie nel reparto offensivo partenopeo.