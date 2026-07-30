Esposito del Cagliari resta nel mirino: idea come vice Hojlund

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Calciomercato Napoli, riflettori puntati sull’attacco: Esposito possibile rinforzo per il reparto offensivo

Il mercato del Napoli continua a concentrarsi sul reparto offensivo, con il club chiamato a valutare diverse situazioni in uscita e in entrata. Il Mattino evidenzia infatti le partenze ormai definite di Walid Cheddira e Lorenzo Lucca, mentre resta ancora da chiarire il futuro di Romelu Lukaku, una delle pedine più importanti dell’attacco azzurro. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il quadro completo del settore avanzato a disposizione della squadra.

Sebastiano Esposito nel mirino come alternativa a Hojlund

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli potrebbe accelerare le proprie valutazioni su Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari individuato come possibile rinforzo per completare il reparto. Il classe 2002 sarebbe considerato un profilo adatto per ricoprire il ruolo di vice Hojlund, garantendo una soluzione aggiuntiva nelle rotazioni offensive. “Gli occhi del club sono su Sebastiano Esposito, eventuale innesto ideale dietro Hojlund”, sottolinea il giornale, delineando una possibile strategia del Napoli per aumentare le alternative a disposizione in avanti.