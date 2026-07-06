Dodò nuovamente offerto al Napoli: la posizione del club

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Il futuro di Anan Khalaili, invece, sembra ormai orientato verso l'Inter

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, il futuro di Anan Khalaili sembra ormai orientato verso l'Inter. L'esperto di mercato ha spiegato che i nerazzurri sono entrati nella fase decisiva della trattativa con l'Union Saint-Gilloise, dopo aver già raggiunto un'intesa con il calciatore. "L'Inter va di corsa su Khalaili: saranno i giorni dei contatti finali con l'Union SG per chiudere l'accordo, dopo aver già trovato l'intesa con il giocatore. Il calciatore ha chiesto all'Union Saint-Gilloise, all'allenatore e alla dirigenza, di essere liberato, per realizzare il sogno di andare all'Inter."

Napoli, offerto Dodò al club azzurro

Per quanto riguarda il Napoli, invece, l'attenzione si sposta su Dodô, profilo che continua a essere preso in considerazione dal club azzurro. "Dodô, invece, resta l'alternativa. È un giocatore che viene proposto al Napoli ormai da diverso tempo. Il Napoli voleva Khalaili, ma non ha potuto chiudere l'operazione per una questione di cessioni, incastri e troppi giocatori presenti in rosa." Infine, Romano ha sottolineato che il terzino della Fiorentina è stato nuovamente proposto al club partenopeo, anche se ogni eventuale sviluppo dipenderà prima dalle uscite. "L'alternativa è sempre stata Dodô, un profilo che il Napoli considera una possibilità da prendere in esame. Dodô è stato nuovamente offerto al Napoli. Adesso il Napoli potrà valutare se approfondire o meno la pista Dodô. Ma tutto passa sempre dalle uscite. È dalle cessioni che il Napoli dovrà partire per poter poi completare le entrate."