Calciomercato Napoli, concorrenza per Mbokazi: spunta anche un club italiano

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Il Napoli segue con attenzione Mbekezeli Mbokazi, giovane difensore centrale del Chicago Fire. Sul classe 2005 c'è anche l'Udinese

Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio progetto e, tra i profili finiti nel mirino, c'è anche Mbekezeli Mbokazi. Il difensore centrale mancino sudafricano, classe 2005, si è messo in evidenza con il Chicago Fire e con la nazionale del Sudafrica, attirando l'attenzione di diversi club europei. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, gli azzurri seguono con interesse il giovane centrale, apprezzato per le qualità difensive e per la capacità di impostare l'azione dal basso, caratteristiche che lo rendono uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Concorrenza internazionale e valutazione in crescita

Il Napoli, però, dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. Su Mbokazi si sono infatti mossi anche l'Udinese, il Nottingham Forest e diversi club belgi, tra cui l'Anderlecht. Dal canto suo, il Chicago Fire è disposto a prendere in considerazione eventuali offerte, a patto che venga riconosciuta una valutazione adeguata del cartellino, aumentata sensibilmente rispetto ai 3,5 milioni di euro stimati prima del Mondiale.