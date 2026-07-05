Calciomercato Napoli, rispunta Garnacho! Flop al Chelsea, è in vendita: la valutazione

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Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Garnacho: è in uscita dal Chelsea, fissato il prezzo per l'esterno argentino classe 2004.

A volte ritornano. Alejandro Garnacho torna a essere un nome caldo per il mercato del Napoli. Il club azzurro avrebbe infatti riacceso l'interesse per l'esterno offensivo argentino classe 2004, con l'obiettivo di rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri. A rilanciare l'indiscrezione è il giornalista turco Ekrem Konur, di CaughtOffside, secondo il quale il Chelsea sarebbe disposto a valutare la cessione del giocatore per circa 40 milioni di sterline, pari a poco più di 46 milioni di euro. Sul talento argentino resta vivo anche l'interesse del River Plate, intenzionato a riportarlo in patria dopo una stagione al di sotto delle aspettative in Premier League. Nella scorsa annata Garnacho ha collezionato 43 presenze complessive, mettendo a segno 8 reti tra campionato e coppe.

Il precedente del 2025 e le strategie del Napoli

Quello tra il Napoli e Garnacho è un accostamento che si ripresenta con frequenza nelle ultime sessioni di mercato. Il momento in cui il trasferimento sembrò davvero vicino risale al gennaio 2025, quando il direttore sportivo Giovanni Manna lo aveva individuato come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia dopo il trasferimento del georgiano al Paris Saint-Germain. Oggi lo scenario resta complesso: oltre alla concorrenza del River Plate, il Napoli dovrà prima alleggerire la rosa con alcune cessioni prima di poter eventualmente sostenere un investimento di questa portata.