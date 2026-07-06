Calciomercato Napoli, Ferrante via in prestito: accordo vicino con un club di Serie C

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Calciomercato Napoli, Ferrante verso l'Ospitaletto Franciacorta: tutto pronto per la sua prima esperienza tra i professionisti in Serie C.

Mathias Ferrante è sempre più vicino a lasciare il Napoli per iniziare una nuova esperienza in Serie C. Secondo quanto riferito da TuttoC, l'estremo difensore classe 2006 è a un passo dall'Ospitaletto Franciacorta, club neopromosso tra i professionisti. Arrivato in azzurro la scorsa estate dal NovaRomentin dopo un'ottima stagione in Serie D, il portiere, alto 2,02 metri, ha trascorso l'ultima annata prevalentemente con la Primavera, vivendo però anche un'importante esperienza a contatto con la prima squadra di Antonio Conte come terzo portiere e figurando in panchina anche in alcune gare di Champions League.

Un'occasione per crescere tra i professionisti

Per Ferrante si profila ora un passaggio fondamentale nel percorso di crescita. L'esperienza all'Ospitaletto Franciacorta gli consentirebbe infatti di confrontarsi con il calcio professionistico, accumulando minuti e responsabilità in una categoria competitiva come la Serie C. Il club bresciano è pronto a puntare sul giovane portiere del Napoli, considerato un profilo di prospettiva grazie alle sue qualità fisiche e tecniche, con l'obiettivo di affidargli un ruolo di primo piano tra i pali.