Napoli-Di Lorenzo, c'è l'accordo per il rinnovo: i dettagli
TuttoNapoli.net
Il club azzurro e Giovanni Di Lorenzo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029
Il Napoli è pronto a blindare il suo capitano. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club azzurro e Giovanni Di Lorenzo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029. La firma sul nuovo accordo sarebbe prevista nei prossimi giorni, a conferma della volontà reciproca di proseguire insieme un percorso iniziato nell'estate del 2019 e diventato negli anni sempre più solido.
Napoli, accordo per il rinnovo di Di Lorenzo: il capitano verso la firma fino al 2029
Schira scrive così su Instagram: "Avanti insieme. Il Napoli e Giovanni Di Lorenzo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029. Prevista la firma nei prossimi giorni. Un amore quello fra il capitano e il club azzurro destinato a durare ancora a lungo."
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
FotoSSC Napoli ufficializza la nuova maglia: torna il Corsiero del Sole, ecco da quando sarà in vendita
Francesco CarboneTuttonapoliAllegri, le frasi cult: dal 'pesce ratto' al 'musetto davanti', passando per il circo
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeCentenario, la SSCNapoli presenta le iniziative: dall'1 agosto al Corsiero, tutti i dettagli
Davide BarattoManna: “Investito tanto, nuovo tecnico valuterà rosa. Gila? Abbiamo 5 centrali, rosa completa! Su Khalaili…”
Francesco CarboneADL: “Allegri? Senza ufficialità, non se ne può parlare! Due obiettivi per l'anno prossimo. Su Malagò e Rizzetta...”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com