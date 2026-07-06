Napoli-Di Lorenzo, c'è l'accordo per il rinnovo: i dettagli

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Il club azzurro e Giovanni Di Lorenzo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029

Il Napoli è pronto a blindare il suo capitano. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club azzurro e Giovanni Di Lorenzo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029. La firma sul nuovo accordo sarebbe prevista nei prossimi giorni, a conferma della volontà reciproca di proseguire insieme un percorso iniziato nell'estate del 2019 e diventato negli anni sempre più solido.

Napoli, accordo per il rinnovo di Di Lorenzo: il capitano verso la firma fino al 2029

Schira scrive così su Instagram: "Avanti insieme. Il Napoli e Giovanni Di Lorenzo hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2029. Prevista la firma nei prossimi giorni. Un amore quello fra il capitano e il club azzurro destinato a durare ancora a lungo."