Fini, niente Napoli: il fantasista del Genoa ad un passo da una neopromossa

vedi letture

Fini verso il Frosinone: il Napoli vede sfumare un altro obiettivo di mercato.

Il Frosinone è vicino a definire il ritorno di Seydou Fini con la formula del prestito. A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui l'operazione è ormai alle battute finali. Per il club ciociaro si tratterebbe di un rinforzo importante in vista della prossima stagione, con il giovane esterno pronto a ritrovare un ambiente che conosce bene dopo l'esperienza dell'ultimo campionato. Le sue qualità e la conoscenza del contesto tecnico rappresentano elementi che potrebbero agevolarne un immediato inserimento nella rosa.

Il Genoa sceglie il prestito, Napoli costretto a guardare altrove

La definizione dell'affare rappresenta anche una frenata per il Napoli, che aveva seguito con attenzione la crescita di Fini inserendolo tra i profili da monitorare in prospettiva. La decisione del Genoa di privilegiare un nuovo prestito al Frosinone, però, ha di fatto chiuso la porta a un possibile approdo in azzurro. La dirigenza partenopea dovrà quindi orientarsi su altri nomi per rinforzare il reparto offensivo, mentre il talento classe 2006 proseguirà il proprio percorso di crescita in Serie B.