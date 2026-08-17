Domani visite mediche per Badiashile e Favasuli: spunta l'orario dell'arrivo a Villa Stuart

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Il Napoli prepara l'arrivo di Benoit Badiashile e Costantino Favasuli.

Il Napoli prepara l'arrivo di Benoit Badiashile e Costantino Favasuli. Le due operazioni sono ormai entrate nella fase conclusiva, con le visite mediche programmate nella Capitale. A riferire gli ultimi aggiornamenti è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio profilo X. Secondo Schira, il Napoli sta organizzando per domani le visite mediche di Badiashile, ultimo passaggio prima della firma del difensore in arrivo dal Chelsea.

Napoli, domani si chiudono due acquisti

Scrive Schira su X: "Il Napoli sta programmando per domani le visite mediche di Benoit Badiashile, mentre Costantino Favasuli arriverà a Roma questo pomeriggio e sosterrà le visite mediche domani mattina alle ore 9".