Tanti estimatori per Lucca, ma il Napoli non lo svende: valutazione resta alta

vedi letture

A rendere più complicata un'eventuale cessione è soprattutto la valutazione del centravanti, inevitabilmente condizionata dall'importante investimento effettuato dal Napoli appena dodici mesi fa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli resta in bilico, nonostante i segnali positivi arrivati durante la preparazione estiva. L'attaccante ha realizzato tre reti nel corso del ritiro, le ultime due nell'amichevole contro l'Aris Salonicco, ma una sua partenza continua a essere una possibilità concreta. A rendere più complicata un'eventuale cessione è soprattutto la valutazione del centravanti, inevitabilmente condizionata dall'importante investimento effettuato dal Napoli appena dodici mesi fa.

Lucca, non è da escludere la pista inglese

La Rosea scrive: «Lucca, che in Italia ha estimatori ma ha pur sempre una sua quotazione fortemente indirizzata dall'investimento di dodici mesi fa, quando ci vollero trentacinque milioni di euro per convincere l'Udinese a cedere il centravanti piemontese». Per questo motivo potrebbe diventare particolarmente interessante il mercato inglese, dove i club dispongono di maggiori possibilità economiche: «E a guardare con simpatia oltre Manica che siano pounds o euro, a quel punto, farebbe poca differenza».