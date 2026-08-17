Tanti estimatori per Lucca, ma il Napoli non lo svende: valutazione resta alta
Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli resta in bilico, nonostante i segnali positivi arrivati durante la preparazione estiva. L'attaccante ha realizzato tre reti nel corso del ritiro, le ultime due nell'amichevole contro l'Aris Salonicco, ma una sua partenza continua a essere una possibilità concreta. A rendere più complicata un'eventuale cessione è soprattutto la valutazione del centravanti, inevitabilmente condizionata dall'importante investimento effettuato dal Napoli appena dodici mesi fa.
Lucca, non è da escludere la pista inglese
La Rosea scrive: «Lucca, che in Italia ha estimatori ma ha pur sempre una sua quotazione fortemente indirizzata dall'investimento di dodici mesi fa, quando ci vollero trentacinque milioni di euro per convincere l'Udinese a cedere il centravanti piemontese». Per questo motivo potrebbe diventare particolarmente interessante il mercato inglese, dove i club dispongono di maggiori possibilità economiche: «E a guardare con simpatia oltre Manica che siano pounds o euro, a quel punto, farebbe poca differenza».
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