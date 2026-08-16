Lang-Galatasaray, offerta da 15mln respinta: il Napoli fissa il prezzo

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Galatasaray su Lang: offerti 15 milioni, il Napoli ne chiede almeno 23.

Il futuro di Noa Lang continua a essere uno dei temi caldi del calciomercato del Napoli, con la permanenza dell'esterno olandese in azzurro tutt'altro che certa. Nelle ultime settimane si sono susseguite indiscrezioni contrastanti sull'interesse del Galatasaray, ma dalla Turchia arrivano nuovi aggiornamenti che confermerebbero il tentativo del club di Istanbul di riportare il giocatore in squadra dopo l'esperienza della passata stagione.

Lang-Galatasaray, offerti 15 milioni: il Napoli ne chiede 25

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Kagan Dursun sul proprio account X, il Galatasaray avrebbe presentato un'offerta da 15 milioni di euro per acquistare Lang, proposta che sarebbe stata respinta dal Napoli. La richiesta iniziale degli azzurri sarebbe infatti di 25 milioni, anche se il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe manifestato la disponibilità a concedere uno sconto di appena 2 milioni, scendendo quindi a 23 milioni di euro. Una cifra equivalente, per quanto riguarda lo sconto, ai 2 milioni versati dal Galatasaray per il prestito dell'olandese nella scorsa stagione.