Calciomercato Napoli, strategia agli antipodi rispetto a un anno fa: il motivo

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Il Napoli ad oggi non ha annunciato nessun acquisto. Focus solo per le cessioni per liberare posti in lista (ancora satura).

Il Napoli quest'oggi si ritrova a Castel Volturno per far partire la missione Genoa. Dopo tre giorni di riposo, riprende la preparazione verso il debutto in campionato mentre per il ds Giovanni Manna si entra nelle due settimane cruciali del calciomercato, a maggior ragione per la strategia portata avanti dal club, agli antipodi con quanto accaduto l'anno scorso.

Calciomercato Napoli, zero acquisti ufficiali

Il Napoli ad oggi non ha annunciato nessun acquisto (ad eccezione dei riscatti di Alisson e Hojlund nei mesi scorsi per circa 60mln di euro complessivi). Focus solo per le cessioni per liberare posti in lista (ancora satura) e soprattutto risorse per abbassare il costo-rosa che già a gennaio portò al blocco soft del mercato e poi alla prima sollecitazione Uefa (sul limite del 70% nel rapporto costi-ricavi) dell'era ADL. Così per mesi s'è parlato solo di cessioni di esuberi (restano ancora Lindstrom, Cajuste, Cheddira, Folorunsho) o di giocatori che hanno più o meno deluso (Lang e Lucca su tutti) nonostante l'emergenza in difesa con la necessità palese di un centrale difensivo.