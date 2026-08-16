Ultim'ora Badiashile-Napoli, Schira svela: "Si pianificano le visite! Tutte le cifre del contratto"

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Badiashile-Napoli, Schira svela visite mediche, durata del contratto e stipendio del difensore.

Il Napoli si prepara ad accogliere Benoit Badiashile, con l'operazione per il difensore centrale ormai indirizzata verso gli ultimi passaggi. Dopo gli accordi raggiunti per il trasferimento, il club partenopeo sta organizzando le visite mediche del francese, che precederanno la firma sul contratto e l'inizio della sua nuova avventura in maglia azzurra.

Badiashile-Napoli, visite tra martedì e mercoledì: contratto fino al 2031

A fornire nuovi dettagli è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio account X. Secondo quanto riferito, Badiashile dovrebbe sostenere le visite mediche tra martedì e mercoledì a Villa Stuart, a Roma. Successivamente il centrale dovrebbe firmare con il Napoli un contratto con formula 1+4, fino al 2031, con uno stipendio da 2,8 milioni di euro a stagione. Un ulteriore passo verso la definizione dell'operazione e l'arrivo del nuovo rinforzo per la difesa azzurra.