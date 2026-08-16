L'affare Badiashile può aiutare il Napoli a fare il colpo in attacco: due big nel mirino

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Il Napoli non acquisterà Badiashile, ma lo prenderà soltanto in prestito. Coi soldi risparmiati può partire l'assalto a Gabriel Jesus o Martinelli.

Il Napoli potrebbe sfruttare il minore investimento previsto in difesa - prendendo Benoit Badiashile soltanto in prestito con diritto di riscatto - per provare a regalare a Massimiliano Allegri un grande colpo offensivo. Il profilo internazionale seguito con maggiore attenzione resta Gabriel Jesus dell'Arsenal, anche se nelle ultime ore è emerso pure il nome del compagno Gabriel Martinelli. Per trasformare queste suggestioni in trattative concrete, però, Giovanni Manna deve prima riuscire a liberare spazio nel reparto.

Gabriel Jesus e Martinelli, prima le cessioni di Lucca e Noa Lang

Le due situazioni decisive riguardano Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per l'olandese gli interessamenti non mancano: piace all'Atalanta ed è nella lista del Galatasaray, pur non rappresentando al momento la prima scelta dei turchi. Più complicato trovare una sistemazione per Lucca, reduce da una stagione difficile tra Napoli e Nottingham Forest. Senza un'accelerata su queste due uscite, anche per questioni legate alla lista, difficilmente il Napoli potrà affondare il colpo per un nuovo attaccante di alto livello. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.