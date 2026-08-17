Martinelli, valutazione monstre dell'Arsenal: spunta l'Al-Sadd

Martinelli, valutazione monstre dell'Arsenal: spunta l'Al-SaddTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Nuova pretendente per Gabriel Martinelli, esterno offensivo dell'Arsenal il cui futuro continua a essere al centro delle voci di mercato

Nuova pretendente per Gabriel Martinelli, esterno offensivo dell'Arsenal il cui futuro continua a essere al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Matteo Moretto, nelle ultime ore si sarebbe mosso concretamente l'Al-Sadd. «L'Al-Sadd sta seguendo da vicino la situazione di Gabriel Martinelli. L'Arsenal lo valuta più di 50 milioni di euro», scrive Moretto.

L'Arsenal valuta Martinelli 50 milioni

Il club qatariota monitora dunque la situazione del brasiliano, ma al momento non risulta ancora presentata un'offerta ufficiale. La posizione dell'Arsenal appare invece chiara: per prendere in considerazione la cessione di Martinelli servirà una proposta superiore ai 50 milioni di euro.