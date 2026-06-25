Ds Lazio chiude all'addio di Gila: "Non è in vendita!". Ma può essere una strategia
Il Napoli non cambia obiettivo: Mario Gila resta la priorità per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. Da settimane Giovanni Manna ha trovato un'intesa con l'entourage del centrale spagnolo, deciso a lasciare la Lazio nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Secondo Il Messaggero, però, il club biancoceleste continua a fare resistenza. Il direttore sportivo Angelo Fabiani è stato netto: "Non è in vendita".
La strategia della Lazio per aumentare le offerte per Gila
Una presa di posizione che potrebbe anche essere una strategia per spingere Napoli e Atalanta, entrambe interessate al difensore, ad aumentare le rispettive offerte. Gli azzurri hanno già messo sul tavolo una proposta da circa 20 milioni di euro, valutando anche l'inserimento in prestito di Rafa Marin o Lorenzo Lucca. La Lazio, tuttavia, preferirebbe un'operazione esclusivamente in denaro e continua a chiedere almeno 25-30 milioni per aprire alla cessione del giocatore.
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