Gila-Napoli, da Roma: sono promessi sposi e la Lazio ha individuato il sostituto

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Mario Gila vuole il Napoli, il Napoli vuole Mario Gila. Ma alla Lazio serve un sostituto e pare averlo individuato in Coppola del Brighton.

La Lazio è a caccia del sostituto di Mario Gila, promesso sposo del Napoli di Allegri. Ne parla questa mattina il Corriere di Roma, secondo il quale i biancocelesti starebbero pensando in particolar modo a Diego Coppola, centrale di proprietà del Brighton. Destro naturale, sarebbe il sostituto perfetto dello spagnolo, mentre al posto di Romagnoli verrà promosso il mancino danese Oliver Provstgaard.

Il Brighton apre al prestito di Coppola

I Seagulls vogliono circa 12 milioni di euro per permettere al giocatore italiano di tornare in patria, ma avrebbero aperto anche al possibile prestito con diritto di riscatto. Il classe 2003, reduce dal prestito al Paris FC degli ultimi sei mesi, ha collezionato un totale di 23 presenze stagionali, realizzando pure 4 assist (due con gli inglesi e due coi francesi).