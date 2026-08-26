Gabriel Jesus, lascerà l'Arsenal e valuta le offerte: il Napoli prova a sbloccare uscite

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L'attaccante brasiliano ha preso tempo per valutare le offerte: nome ancora caldo per gli azzurri nel finale di mercato

Gabriel Jesus non ha voluto accelerare i tempi sul proprio futuro. L'attaccante brasiliano, in uscita dall'Arsenal, ha preferito prendersi il tempo necessario per valutare con calma le diverse proposte sul tavolo, senza forzare la mano su nessuna pista. Tra queste c'era anche il Napoli, che ha intrattenuto dialoghi avanzati con i Gunners per il cartellino del giocatore. La trattativa, tuttavia, non si è ancora sviluppata per due motivi principali, riporta su youtube l'esperto Fabrizio Romano.

Gabriel Jesus, pista difficile ma non ancora tramontata

Da un lato non è arrivata nessuna cessione in casa Napoli che liberasse spazio in attacco, dall'altro lo stesso Gabriel Jesus ha scelto di temporeggiare prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. Nonostante lo stallo, il nome dell'ex Manchester City resta comunque sul taccuino del club azzurro. Con il calciomercato che entra nei suoi giorni più caldi, Gabriel Jesus rimane un profilo da monitorare con attenzione per il Napoli, pronto a tornare eventualmente alla carica se le condizioni dovessero sbloccarsi, ma anche per il Galatasaray ed altre società.