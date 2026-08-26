Leao-Galatasaray, summit a Milano con l'intermediario. Lang solo alternativo

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Il Galatasaray accelera per Rafael Leão. Nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto, si è tenuto a Milano un incontro tra George Gardi, intermediario che segue gli interessi del club turco, e la dirigenza del Milan. Il summit conferma la volontà del Galatasaray di portare avanti concretamente l'operazione: l'obiettivo dei turchi, in questa fase, è trovare un'intesa economica con il club rossonero sulla base del cartellino. Solo una volta raggiunto l'accordo tra le due società, il Gala si muoverebbe per trattare direttamente con Leão e il suo entourage, per definire i termini contrattuali con il calciatore.

Galatasaray, il primo obiettivo è Leao

Un pressing che - riferisce Sky - testimonia la determinazione della dirigenza turca, pronta a mettere sul piatto una proposta importante pur di regalare al proprio allenatore un colpo di prestigio in questo finale di calciomercato. Restano da capire le valutazioni del Milan sul cartellino e, soprattutto, quale sarà la posizione dello stesso Leão di fronte a un'eventuale offerta turca. Intanto Noa Lang, accostato fortemente ai turchi negli ultimi giorni, è una scelta secondaria. Aggiornamenti nelle prossime ore.