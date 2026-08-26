Esposito, tormentone finito: è del Sassuolo, domani le visite mediche
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Il Sassuolo ha chiuso la corsa per Sebastiano Esposito. Il club neroverde ha trovato l'intesa economica con l'attaccante ex Inter, che nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche prima di legarsi ufficialmente ai neroverdi. Una trattativa di cui si parla da giorni, anche perché l'attaccante è ai margini del Cagliari dopo la rottura tra le parti, e che ora è pronta a diventare ufficiale.
Sebastiano Esposito-Sassuolo, si attende l'ufficialità
Dopo le visite mediche di domani, il trasferimento di Sebastiano Esposito al Sassuolo dovrebbe diventare ufficiale a stretto giro. Per l'attaccante, accostato da tempo anche al Napoli ma che non ha mai fatto passi concreti, si apre così un nuovo capitolo di carriera, in una piazza che punta forte su di lui per la nuova stagione.
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