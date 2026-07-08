Fiorentina, il sogno è Lang. Ma per ora Allegri lo blinda
Noa Lang continua a essere considerato un elemento del progetto Napoli, sia sotto il profilo economico della società sia per le valutazioni tecniche dell’allenatore Massimiliano Allegri. L’attaccante olandese, dunque, al momento non sembra destinato a lasciare il club azzurro, che lo ritiene ancora una pedina importante in vista del futuro.
La Fiorentina sogna il colpo, ma servirebbero condizioni favorevoli
In questo scenario, l’interesse della Fiorentina nei confronti di Lang rimane soprattutto un’ipotesi ambiziosa. Il club viola continua a monitorare la situazione, ma con gli attuali equilibri l’eventuale arrivo dell’esterno rappresenta più un sogno che una trattativa realmente avviata. Solo un cambiamento delle condizioni, sia dal punto di vista del Napoli sia da quello del mercato, potrebbe aprire nuovi scenari. Lo scrive il Cds.
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