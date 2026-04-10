Futuro Spinazzola, Moretto esclude il Milan: le ultime sul rinnovo

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L'esterno del Napoli ha il contratto in scadenza a giugno, ma la trattativa per il rinnovo con il club azzurro procede e potrebbe portare ad un fumata bianca.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romani ha parlato delle operazioni del Milan, escudendo tra i possibili arrivi a parametro zero quello di Leonardo Spinazzola. L'esterno del Napoli ha il contratto in scadenza a giugno, ma la trattativa per il rinnovo con il club azzurro procede e potrebbe portare ad un fumata bianca.

Queste le parole di Moretto: “Spinazzola non è un nome caldo per il Milan. Il Napoli sta provando comunque a trovare un accordo per il rinnovo. Il Milan al momento mi sembra orientato su altri lidi”.