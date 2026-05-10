Focus mercato alla DS: anticipazione di Venerato sul futuro di Lukaku

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Stasera focus mercato Milan alla domenica sportiva curato dal giornalista Ciro Venerato. Prima anticipazione. Arrivano conferme su Lukaku. Il suo entourage lo ha già proposto alla dirigenza rossonera alla ricerca di una punta. Milan su Sorloth e Lewandowski che restano obiettivi difficili. Il belga costerebbe meno e piace ad Allegri: se il toscano lasciasse il diavolo arriverebbe Italiano e la trattativa potrebbe saltare. Tutto ancora aperto ma Romelu sogna il ritorno a Milano, meta preferita rispetto ad altre opzioni.