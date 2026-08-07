Napoli-Favasuli, Schira: "Summit la prossima settimana"
Il Napoli continua a spingere per Costantino Favasuli, uno dei principali obiettivi per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Dopo i contatti delle ultime settimane, il club azzurro è pronto a entrare nella fase decisiva della trattativa con il Catanzaro per cercare di definire l'operazione già nei prossimi giorni.
Schira: "Incontro la prossima settimana, affare da 8 milioni"
Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul proprio profilo X: "Riunione prevista la prossima settimana per provare a chiudere per Costantino Favasuli al Napoli dal Catanzaro per 8 milioni di euro. Contratto fino al 2031 + opzione. La Fiorentina ha il 50% sulla vendita". L'esterno classe 2004 è uno dei profili individuati dalla dirigenza azzurra per il ruolo di vice Di Lorenzo e, se il summit dovesse avere esito positivo, potrebbe diventare uno dei prossimi rinforzi a disposizione di Massimiliano Allegri.
🚨 Excl. - Expected a meeting next week to try to close Costantino #Favasuli to #Napoli from #Catanzaro for €8M. Contract until 2031 + option. #Fiorentina have 50% on the sale. #transfers https://t.co/RMaGX2HBLs— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 7, 2026
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