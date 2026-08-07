Sgarbi lascia il Napoli, giocherà ancora in prestito: la nuova destinazione
Nuova esperienza in prestito per Lorenzo Sgarbi. L'attaccante esterno di proprietà del Napoli continuerà il proprio percorso di crescita in Serie C con la maglia della Sambenedettese. Dopo l'ultima stagione vissuta tra diverse esperienze lontano dall'azzurro, il classe 2001 riparte dal club marchigiano con l'obiettivo di trovare continuità e minuti.
Il comunicato della Sambenedettese
La società rossoblù ha ufficializzato l'operazione con una nota: "La U.S. Sambenedettese comunica di essersi assicurata, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 2001 Lorenzo Sgarbi proveniente dall’SSC Napoli.
Attaccante nativo di Bolzano, dopo aver compiuto tutta la trafila nel settore giovanile del Sudtirol, Sgarbi è stato acquistato dal Napoli a titolo definitivo nel 2019. Nella s.s. 2024/25 il salto in B con il Bari, poi Juve Stabia con cui disputa anche la semifinale play-off per la Serie B ed Avellino. Benvenuto Lorenzo nella famiglia rossoblù ed in bocca al lupo per la tua nuova avventura!".
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