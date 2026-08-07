Ajax-Lang, ancora nessuna offerta ufficiale: la richiesta del Napoli

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Ajax interessato a Noa Lang: il Napoli chiede 25-30 milioni per cederlo.

L'Ajax ha manifestato un interesse concreto per Noa Lang, esterno offensivo del Napoli che potrebbe diventare uno dei nomi da seguire sul fronte delle uscite. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio account X. Al momento il club olandese non avrebbe ancora presentato un'offerta ufficiale né al Napoli né all'entourage del calciatore, ma l'interesse nei confronti dell'ala sarebbe reale.

Noa Lang-Ajax, il Napoli chiede 25-30 milioni per la cessione

La posizione del Napoli sul futuro di Noa Lang appare intanto piuttosto chiara dal punto di vista economico. Secondo quanto riportato da Schira, il club azzurro chiederebbe una cifra compresa tra 25 e 30 milioni di euro per lasciar partire l'esterno. Resta ora da capire se l'Ajax deciderà di trasformare il proprio interesse in una proposta concreta e avviare una vera trattativa con la società partenopea.