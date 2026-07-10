In due al Frosinone, altri due verso la Serie B e altri due ancora in C: il punto sulle cessioni

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Manna accelera sul fronte uscite: trattativa col Frosinone per Hasa e Zerbin, Rao verso il Palermo, Iaccarino all'Arezzo, Turi e Vigliotti al Pineto.

Il Napoli continua a concentrarsi sulle cessioni. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro a Milano per alleggerire una rosa ancora troppo ampia. Tra le operazioni più vicine ci sono i prestiti di Vigliotti e Turi al Pineto, mentre Iaccarino è pronto a tornare all'Arezzo.

Da Hasa a Lindstrom: i dossier aperti

Proseguono i dialoghi con il Frosinone per Luis Hasa e Alessio Zerbin, mentre Michael Folorunsho continua a piacere al Bologna. Emanuele Rao, reduce da una positiva stagione al Bari, è seguito dal Palermo, mentre per Jesper Lindstrom, rientrato dal prestito al Wolfsburg, sono in corso contatti con lo Schalke 04. L'obiettivo del Napoli è accelerare sulle uscite per sbloccare il mercato in entrata, come ribadito anche da Aurelio De Laurentiis durante la presentazione della nuova maglia del Centenario.