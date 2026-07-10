Rinnovo Vergara, il Napoli vuole chiudere subito: lunedì incontro ADL-Giuffredi
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Il Napoli accelera per blindare Antonio Vergara: previsto un vertice con l'agente Mario Giuffredi. Sul tavolo anche il nome di Favasuli.
Il Napoli è pronto a chiudere il rinnovo di Antonio Vergara. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna ha impresso una forte accelerata alla trattativa, con l'obiettivo di definire il prolungamento del contratto nel più breve tempo possibile. Il weekend viene considerato decisivo per arrivare alla fumata bianca.
Lunedì il vertice con Giuffredi per Vergara e Favasuli
Sempre secondo Radio Kiss Kiss Napoli, nella giornata di lunedì è previsto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, per chiudere definitivamente il rinnovo di Vergara. Nel corso del vertice le parti dovrebbero affrontare anche un altro tema di mercato: quello relativo a Favasuli, esterno accostato al Napoli nelle ultime settimane.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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