Calciomercato Napoli, il probabile primo colpo è in linea con la linea dettata da ADL
Il nome di Exequiel Zeballos continua a occupare un posto di rilievo nei pensieri del Napoli. L'esterno del Boca Juniors incarna perfettamente la filosofia del club azzurro a cui, per volontà di Aurelio De Laurentiis, si è tornati da quest'estate: giovane, di talento e con ampi margini di crescita. A rendere ancora più interessante il suo profilo c'è anche la situazione contrattuale.
Zeballos è un'occasione da cogliere
Il quotidiano evidenzia come Zeballos, che ha compiuto 24 anni ad aprile, rappresenti un investimento in linea con la strategia del Napoli, da sempre orientata verso calciatori ancora nel pieno della crescita. Inoltre, il contratto in scadenza a dicembre con il Boca Juniors potrebbe trasformarsi in un'opportunità di mercato per gli azzurri, che continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda.
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