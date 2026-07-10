Calciomercato Napoli, dialoghi col Frosinone: due azzurri verso la Ciociaria

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Oggi alle 14:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Sommario: Napoli e Frosinone hanno avviato i contatti: si discute del futuro di Hasa e del possibile ritorno di Zerbin in Ciociaria.

Prosegue il lavoro del Napoli sul fronte delle uscite. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dlelo Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i primi contatti con il collega del Frosinone Renzo Castagnini per discutere di alcuni calciatori destinati a trovare maggiore spazio altrove nella prossima stagione.

Dialoghi col Frosinone: Hasa può partire, ostacoli per Zerbin

Il nome più caldo è quello di Luis Hasa, reduce dall'esperienza in prestito alla Carrarese. La trattativa viene considerata fattibile, anche se resta ancora da definire la formula del trasferimento. Al Frosinone interessa inoltre Alessio Zerbin, che tornerebbe volentieri in Ciociaria dopo la precedente esperienza. In questo caso, però, il dialogo tra i club sarebbe frenato soprattutto dagli aspetti economici dell'operazione.