Calciomercato Napoli, dialoghi col Frosinone: due azzurri verso la Ciociaria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 14:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Sommario: Napoli e Frosinone hanno avviato i contatti: si discute del futuro di Hasa e del possibile ritorno di Zerbin in Ciociaria.