Rinnovo McTominay in stand-by: ballano 3mln tra domanda e offerta, i dettagli
Il rinnovo di Scott McTominay tiene banco in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Il Roma, la trattativa per il prolungamento del contratto fino al 2030 avrebbe subito un rallentamento a causa delle richieste economiche avanzate dall'entourage del centrocampista scozzese. Il club azzurro vuole blindare uno dei suoi uomini simbolo, ma resta ancora distanza tra domanda e offerta.
Rinnovo McTominay: richiesta da 10 milioni, il Napoli ne offre 7
Sempre secondo Il Roma, gli agenti di McTominay avrebbero chiesto un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione, cifra ritenuta troppo elevata da Aurelio De Laurentiis. Il presidente sarebbe disposto ad aumentare sensibilmente l'attuale stipendio del centrocampista, passando da 4 a 7 milioni netti l'anno, ma non intende spingersi oltre. Nonostante la distanza, il quotidiano sottolinea come filtri fiducia per il buon esito della trattativa, anche perché McTominay ha più volte ribadito di trovarsi benissimo a Napoli e di voler proseguire la propria avventura in azzurro.
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