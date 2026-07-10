Khalaili-Inter, ci siamo: visite mediche in corso, poi la firma sul contratto

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Khalaili, che aveva già iniziato la preparazione con la formazione belga, sarà di conseguenza a disposizione di Cristian Chivu.

Sono iniziate da pochi minuti le visite mediche al Coni di Anan Khalaili, nuovo rinforzo israeliano dell’Inter. Il laterale classe 2004 è arrivato in mattinata a Milano per sottoporsi alla trafila prima della firma del contratto. L’Inter ha chiuso l’operazione con l’Union Saint-Gilloise, battendo, tra le altre, Napoli e Como, sulla base di un affare da 22,5 milioni di euro più bonus. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2031, con un ingaggio di poco superiore ai 2 milioni di euro.

Khalaili subito a disposizione dell'Inter

Khalaili, che aveva già iniziato la preparazione con la formazione belga, sarà di conseguenza a disposizione di Cristian Chivu già dai primi giorni del raduno, in programma all’inizio della prossima settimana, per poi viaggiare con la squadra in Germania, dove dal 16 luglio si terrà il ritiro nerazzurro. Arriva sulla carta come sostituto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid per 20 milioni di euro, ma dovrà giocarsi il posto con Luis Henrique, prelevato la scorsa estate per 25 milioni.