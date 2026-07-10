Lukaku, aumenta ancora l'ingaggio per l'ultimo anno: la cifra è monstre

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Romelu Lukaku convince con il Belgio e torna al centro delle valutazioni del Napoli: il confronto con Allegri arriverà dopo il Mondiale.

Il futuro di Romelu Lukaku sarà deciso soltanto al termine del Mondiale. Il centravanti belga è tornato a mettersi in mostra con la sua nazionale, rilanciando anche il proprio valore in vista delle valutazioni che il Napoli e Massimiliano Allegri saranno chiamati a fare nelle prossime settimane, quando la kermesse iridata sarà terminata.

Mondiale decisivo, resta il nodo ingaggio: cosa farà Lukaku?

Secondo La Repubblica, Allegri sarebbe incuriosito dall'idea di poter lavorare con Lukaku e valutare una coppia offensiva con Rasmus Hojlund, considerata di altissimo livello. A pesare resta soprattutto il ricco ingaggio del belga, che nell'ultimo anno di contratto sfiora gli 8,5 milioni di euro netti. Intanto, però, il buon rendimento al Mondiale ha rilanciato l'interesse attorno a Big Rom: qualora Napoli e giocatore decidessero di separarsi, le offerte non dovrebbero mancare.