Cessione Lucca, Sky: non vuole lasciare l'Italia, ma in Serie A nessuno l'ha chiesto

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Forza Napoli Sempre', in onda su Radio Marte: “En Nesyri-Lucca? Il Napoli ha deciso già da un po’ di tempo di mandare via Lucca, un’ipotesi può essere lo scambio con Marcos Leonardo dell’Al-Hilal. Lucca però vorrebbe rimanere in Italia ma squadre interessate a lui in serie A, al momento, non ce ne sono, complice anche la formula del trasferimento. Vediamo cosa succederà.

Certo gli stipendi di En Nesyri e Marcos Leonardo sono più importanti rispetto a quello di Lucca, e anche su questo ci sarebbe da lavorare per sbloccare l’eventuale scambio. Il mercato a saldo zero complica tutto. Certo a decidere non è solo Lucca: se in Italia l’operazione non è fattibile per mancanza di squadre interessate, non è detto che le altre piste non si aprano. Il mercato degli attaccanti è partito ma non si è completato".