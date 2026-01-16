Sky, Marchetti: "Conte ha bloccato la cessione di questi tre azzurri"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Forza Napoli Sempre', in onda su Radio Marte: "Per ora la cessione dei vari Marianucci, Ambrosino e Vergara è stata bloccata da Conte, in ogni caso se dovesse cederli il Napoli non risolverebbe i suoi problemi, rispetto al saldo zero da dover rispettare sul mercato. Questo perché gli under 23 non sono conteggiati nel rapporto tra costi e ricavi. I ragazzi ogni tanto vengono utilizzati, vedi Marianucci o Vergara. Si tratta di ragazzi che si stanno allenando con grande serietà, se Conte non concede loro troppo spazio c’è un motivo. Cederli deve valerne la pena, ovvero devono trovano spazio per giocare altrove.

Lang è ancora in bilico, un po’ come Lucca non solo per questioni tecniche ma anche per questioni di rapporti. Lang ha perso la titolarità o, quando la ritrova, non è apprezzato o non si fa apprezzare come potrebbe. Nelle ultime partite, era risultato decisivo. L’apporto è stato più visibile rispetto a quello dato da Lucca: a poterlo aspettare un po’ di più si potrebbe provare, a mio parere. Ma il Napoli forse sta valutando opzioni diverse. Al Napoli servono magari giocatori duttili davanti, alla Raspadori, ma le condizioni economiche per chiudere il ritorno di Jack o l’arrivo di un profilo alla Malen non c’erano”.