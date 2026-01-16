Joao Gomes, subito concorrenza dalla Liga: l'Atletico fa sul serio per l'estate

Non solo il Napoli su Joao Gomes del Wolverhampton per l'estate. Ci pensa anche l'Atletico Madrid che sembra già pronto a fare sul serio. Ne parla Matteo Moretto su Youtube: "In Italia negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Napoli e Juventus. Il Napoli ci ha pensato e ci sta pensando, eventualmente per giugno, anche se non ci sono ancora stati contatti reali.

La novità però è un’altra. In questi giorni, dopo aver venduto Connor Gallagher al Tottenham, l’Atletico Madrid, tramite il suo direttore sportivo Andrea Berta, sta pensando seriamente a Joao Gomes. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti e l’Atletico sta cercando di capire se l’operazione sia sostenibile dal punto di vista economico. Il club ha incassato una cifra importante dalla cessione di Gallagher e anche dalla cessione di Raspadori, ufficializzata da poco. L’Atletico Madrid vuole rinforzarsi a centrocampo e sta valutando un’offerta concreta per Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. Vedremo come andrà a finire. Il Napoli resta interessato, ma la concorrenza potrebbe muoversi prima".