Coli Saco torna in Italia e va in un club campano: incontro lunedì per chiudere
Oggi alle 19:30
di Davide Baratto

La Casertana è pronta a piazzare il colpo Coli Saco, giocatore di proprietà del Napoli. Il centrocampista classe 2002 dovrebbe infatti far ritorno dalla Svizzera, dove ha collezionato 8 presenze con l’Yverdon per poi essere girato in prestito secco al club campano, che milita nel Girone C di Serie C dove al momento si trova al terzo posto in classifica.

A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X scrive: "Previsto un incontro lunedì tra Napoli e Casertana per completare l'operazione di Coli Saco con la Casertana per un prestito di 6 mesi".