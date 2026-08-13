Gabriel Jesus aspetta il Napoli: rifiutate due super offerte dalla Turchia
Il futuro di Gabriel Jesus anima questa fase del calciomercato internazionale. L'attaccante brasiliano in forza all'Arsenal ha infatti rispedito al mittente due offerte economicamente molto vantaggiose arrivate negli ultimi giorni da club della Süper Lig turca, confermando la volontà di attendere una destinazione maggiormente in linea con le sue ambizioni sportive. Sullo sfondo resta vigile il Napoli, fa sapere Nicolò Schira su X, che continua a monitorare con grande attenzione la situazione del calciatore verdeoro, valutando l'opportunità di affondare il colpo per rinforzare il proprio reparto d'attacco. La concorrenza per la punta ex Manchester City non manca affatto, dato che anche altre due importanti società del panorama europeo hanno iniziato a raccogliere diverse informazioni dettagliate sulla sua attuale disponibilità.
La richiesta dell'Arsenal: servono almeno 15 milioni per il via libera
La trattativa per l'addio del centravanti a titolo definitivo resta tuttavia condizionata dalle richieste economiche del club di Londra. I Gunners hanno fissato il prezzo del cartellino attorno ai 15 milioni di euro come quota minima per concedere il via libera alla cessione, escludendo per il momento soluzioni al ribasso o formule a titolo temporaneo. Il Napoli, che osserva l'evolversi della situazione dalla finestra, valuta il momento propizio per impostare un'eventuale negoziazione formale con i dirigenti inglesi. La decisione finale del giocatore, unita alla disponibilità dei club interessati ad accontentare le pretese finanziarie dell'Arsenal, determinerà nei prossimi giorni l'esito di questa affascinante operazione di mercato internazionale.
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