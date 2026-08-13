Cajuste si avvicina al Torino: la formula e le cifre dell'affare

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L'asse di mercato tra Napoli e Torino torna a scaldarsi e questa volta al centro delle trattative c'è Jens Cajuste. Dopo i recenti intrecci riguardanti Simeone, Marinucci e Ngonge, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha avviato i primi contatti diretti con il collega azzurro Giovanni Manna per il mediano classe 1999. L'operazione potrebbe decollare subito dopo Ferragosto: la società piemontese ha infatti superato il Genoa nelle preferenze del centrocampista svedese, reduce dall'esperienza in Premier League con la maglia dell'Ipswich Town, club che a giugno ha scelto di non esercitare il riscatto pur avendo conquistato la promozione sul campo da gioco. Lo riporta Tuttosport.

La proposta del Toro: prestito oneroso e riscatto finale

Un primo sondaggio per il calciatore era stato effettuato a inizio estate dal Genoa, con un summit andato in scena a Rimini a margine dell'apertura ufficiale del calciomercato, ma la candidatura del Torino ha preso rapidamente il sopravvento. La società di Urbano Cairo intende infatti rinforzare il proprio reparto mediano con un profilo dotato di grande strapotere fisico e spiccate doti di copertura. I dettagli della proposta formulata da Petrachi prevedono un prestito oneroso da circa 500-600 mila euro abbinato a un diritto di riscatto, per un pacchetto complessivo da circa 6 milioni di euro.