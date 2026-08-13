Badiashile, il Napoli non cambia idea: prezzo fissato e non sale l'offerta

vedi letture

La trattativa per portare Benoit Badiashile al Napoli si trova nella sua fase più calda e decisiva. Lo scrive Il Mattino. I contatti tra la dirigenza azzurra e i vertici del Chelsea sono proseguiti senza sosta fino alle ore immediatamente precedenti l'amichevole contro l'Aris Salonicco. Sul tavolo delle discussioni rientra anche la quota dell'incasso che i Blues riceveranno dalla cessione di Romelu Lukaku (poco più del 40%), fattore che intreccia a doppio filo le due operazioni. Dal canto suo, il Napoli resta fermo sulle proprie condizioni economiche: prestito da 3 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 20 milioni.

Cautela economica e lo sprint finale

La fermezza del club partenopeo nasce dalla precisa volontà di non appesantire ulteriormente il bilancio in un reparto difensivo dove, negli ultimi anni, gli investimenti passati non sempre hanno garantito il rendimento sperato. Badiashile rappresenta una scommessa studiata e un rischio calcolato, ma pur sempre una scommessa che richiede massima prudenza. Con le parti intenzionate a chiudere alle migliori condizioni e con la stagione ormai alle porte, la serata di ieri potrebbe aver impresso lo sprint decisivo per arrivare alla fumata bianca.