Allegri spinge per Badiashile: si accelera per il centrale del Chelsea

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L'edizione del Corriere del Mezzogiorno sottolinea l'imminente svolta nella trattativa tra Napoli e Chelsea per il trasferimento di Benoit Badiashile. Le trattative serrate ruotano attorno alla formula definitiva dell'operazione e all'indennizzo per il prestito, ma la sensazione è che nelle prossime ore si possa arrivare al punto d'incontro decisivo. L'accelerazione da parte della dirigenza partenopea risponde a un'esigenza diretta di Massimiliano Allegri, intenzionato a puntellare al più presto la retroguardia azzurra e a inserire una nuova pedina di spessore fisico e internazionale nel proprio scacchiere difensivo.