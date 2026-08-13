Lazio su Lucca: si aspetta la decisione finale del Napoli

Lazio su Lucca: si aspetta la decisione finale del NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

L'interesse della Lazio per Lorenzo Lucca si inserisce in una posizione di attesa strategica, fortemente legata alle decisioni in casa Napoli. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri sta attualmente valutando le prestazioni e la collocazione tattica del centravanti azzurro nel suo scacchiere.

La permanenza o l'addio dell'attaccante dipenderanno a doppio filo dalle successive manovre in entrata del Napoli: l'eventuale innesto di un nuovo punto di riferimento offensivo spingerebbe inevitabilmente Lucca verso la cessione. Il DS biancoceleste Angelo Fabiani resta dunque sintonizzato sulla situazione, pronto ad affondare il colpo e ad avviare la trattativa non appena la società partenopea aprirà ufficialmente alla partenza del giocatore.