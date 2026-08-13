Addio Lukaku e ora pronta nuova cessione: in arrivo altri 20mln per il Napoli?

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L'addio di Romelu Lukaku è destinato a innescare un vero e proprio effetto domino nell'attacco del Napoli, ridisegnando le gerarchie del reparto avanzato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il prossimo elemento indiziato a salutare la maglia azzurra è Noa Lang. Sul profilo dell'esterno olandese si registra l'interesse concreto dell'Ajax, ma la società partenopea non ha intenzione di fare sconti e attende un'offerta ufficiale superiore ai 20 milioni di euro per lasciar partire il giocatore.

La gestione di Lucca e la suggestione Gabriel Jesus

Soltanto una volta concretizzata la cessione di Lang la dirigenza farà chiarezza sul futuro di Lorenzo Lucca, il cui destino a Napoli resta tuttora in bilico e soggetto a valutazioni. L'eventuale uscita dell'olandese libererebbe anche lo spazio economico e tattico per dare l'assalto a Gabriel Jesus, individuato dai vertici azzurri come il profilo ideale per completare il reparto. Ciononostante, la pista resta complessa: allo stato attuale non è ancora stata impostata una vera e propria trattativa ufficiale con l'Arsenal.