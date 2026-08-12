Gabriel Jesus-Napoli, l'affondo ci sarà: già si parla di stipendio

vedi letture

Paolo Paganini, giornalista Rai, esperto di mercato, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Si va verso la direzione di Gabriel Jesus, è lo stesso procuratore di Allegri, ne hanno già parlato. Ha un alto ingaggio e anche di quello si è già parlato. Ma sono importanti anche le motivazioni. Gabriel si vuole mettere di nuovo in pista in una piazza importante che fa la Champions e quindi credo che alla fine il nome più importante in attacco è proprio il suo. Ma è ovvio che devono partire prima Lang e Lucca evitando le plusvalenze. Ecco, con loro via poi puoi fare l'operazione Gabriel Jesus.

Lucca-Lazio? Discorso delicato, terreno minato. La Lazio ha venduto Gila e fatica a prendere giocatori, però serve a Gattuso una prima punta e avevano pensato anche a Gimenez e Pinamonti. Ma anche la Lazio deve ancora cedere. Certo il nome di Lucca può tornare in auge. Per il Napoli, Lucca deve adesso giocare in Italia".