Ufficiale Iaccarino saluta Napoli, è fatta con l'Arezzo: contratto triennale per l'ex azzurrino

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Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, ora è arrivata l’ufficialità: Gennaro Iaccarino lascia il Napoli a titolo definitivo e diventa un nuovo giocatore dell’Arezzo. Il centrocampista classe 2003 ha firmato con il club toscano un contratto triennale, valido fino al 30 giugno 2029. Iaccarino è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, mettendosi in evidenza per qualità tecniche, dinamismo e visione di gioco. Dopo aver maturato esperienza nelle selezioni giovanili e attraverso alcuni prestiti, il centrocampista aveva già vestito la maglia dell’Arezzo nella scorsa stagione, collezionando 25 presenze e un gol. Ora il trasferimento diventa definitivo, con il giocatore pronto a proseguire la propria carriera in amaranto.

Iaccarino resta all’Arezzo: è ufficiale

A confermare l’operazione è stato lo stesso club toscano attraverso una nota ufficiale. L’Arezzo ha comunicato di aver acquisito dal Napoli, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di Iaccarino, che ha sottoscritto un accordo fino al 2029. La società ha inoltre sottolineato il percorso di crescita del centrocampista, formatosi nel vivaio azzurro e protagonista della stagione precedente con 25 presenze e una rete. Per Iaccarino si tratta dunque di una nuova fase della sua carriera, questa volta senza la formula del prestito. L’Arezzo ha accolto ufficialmente il giocatore, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra e puntando sulla sua esperienza e sulle sue qualità per il prossimo campionato.