Gabriel Jesus-De Bruyne, al City coppia da sogno: numeri incredibili

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Dal 2017 al 2022, ai tempi del Manchester City, Gabriel Jesus - obiettivo di mercato del club azzurro - e Kevin De Bruyne hanno condiviso 156 partite, costruendo nel tempo un’intesa che ha prodotto complessivamente 29 gol. Un dato che racconta bene il feeling tra il brasiliano e il belga: in 22 occasioni è stato De Bruyne a fornire l’assist decisivo per le reti di Jesus, mentre nelle altre 7 è stato l’attaccante oggi all'Arsenal a ricambiare, servendo il compagno per il gol. Numeri che testimoniano una sintonia sviluppata sul campo e una capacità di trovarsi con naturalezza negli ultimi metri.

La possibile replica a Napoli

Un feeling che, con l'eventuale trasferimento in azzurro della punta, potrebbe tornare protagonista anche al Napoli. La coppia ha già dimostrato di sapersi completare e ritrovare in campo, ma ora spetterà a Massimiliano Allegri individuare la soluzione tattica più adatta per valorizzarne le caratteristiche, qualora ovviamente l'affare dovesse andare in porto. Resta da capire quale modulo scegliere e, soprattutto, quali ruoli assegnare ai due giocatori: De Bruyne potrebbe agire alle spalle della punta o partire da una posizione più arretrata, mentre Jesus avrebbe diverse possibilità, dal ruolo di centravanti a quello di attaccante esterno o seconda punta. Sarà dunque Allegri a stabilire come riproporre questa vecchia intesa, adattandola alle esigenze del nuovo Napoli. Dall'Etihad al Maradona.