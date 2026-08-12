Lukaku sta per partire: alle 19 jet privato per la Turchia

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Verso il Fenerbahçe: il club turco stringe i tempi per Romelu Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku è pronto ad arricchirsi di un nuovo e clamoroso capitolo nel campionato turco. Il Fenerbahçe ha infatti deciso di accelerare in maniera decisa per chiudere l'operazione, mettendo già a disposizione dell'attaccante belga un jet privato pronto a decollare dalle ore 19:00. Il trasferimento è ormai ai dettagli finali: gli avvocati e i dirigenti delle due parti stanno lavorando senza sosta per ultimare le ultime formalità burocratiche e sistemare gli ultimi cavilli contrattuali prima di dare il via libera definitivo al volo direzionale che porterà il giocatore a Istanbul. Lo scrive su X il giornalista Sacha Tavolieri.

I dettagli dell'accordo e l'imminente sbarco a Istanbul

L'intesa tra la società di Istanbul e il centravanti prevede una struttura contrattuale basata su un accordo annuale, con un'opzione di rinnovo a favore del club per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione di assoluto rilievo che testimonia le grandi ambizioni del Fenerbahçe, intenzionato a consegnare al proprio allenatore un rinforzo di caratura internazionale per l'attacco. Con la tabella di marcia ormai tracciata e i contatti continui tra i club, si attende soltanto la definitiva fumata bianca per permettere all'ex bomber di Inter e Roma di atterrare in Turchia, sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma ufficiale sul suo nuovo contratto.