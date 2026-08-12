Visite mediche Badiashile: il Napoli spera di chiudere per farle con Favasuli

vedi letture

Favasuli si prepara a sostenere le visite mediche con il Napoli nella giornata di martedì. Il club azzurro è al lavoro per completare l’operazione e punta a rispettare le tempistiche previste, così da permettere al giocatore di effettuare tutti gli accertamenti prima della firma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta inoltre cercando di sfruttare la stessa giornata per definire un’altra trattativa ormai entrata nella fase decisiva. L’obiettivo della società è infatti chiudere anche per Benoît Badiashile entro martedì, così da organizzare le visite mediche di entrambi i giocatori nella stessa giornata. Un’accelerazione che conferma la volontà del club di completare rapidamente le operazioni e mettere a disposizione di Massimiliano Allegri i nuovi rinforzi.

Napoli, si accelera per Badiashile

Il Napoli lavora dunque contro il tempo per arrivare alla fumata bianca con Badiashile entro martedì. L’idea è quella di concentrare gli ultimi passaggi delle due operazioni e consentire ai calciatori di svolgere insieme le visite mediche. Per Favasuli, invece, l’appuntamento è già fissato e rappresenta il prossimo passaggio verso l’ufficialità del trasferimento. La trattativa per Badiashile resta quindi sotto osservazione, con il club azzurro intenzionato a chiudere in tempo utile per rispettare il programma.