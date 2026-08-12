Badiashile si avvicina, Romano: "Oggi nuovi contatti Chelsea-Napoli per la chiusura"

vedi letture

Nuovi contatti oggi tra Napoli e Chelsea per Benoît Badiashile. Le due società continuano a trattare per trovare l’intesa definitiva sul trasferimento del difensore francese, con il club azzurro sempre più vicino al traguardo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il dialogo tra le parti prosegue e la trattativa sta avanzando nella direzione giusta. Il Napoli ha individuato in Badiashile un rinforzo importante per la difesa e sta lavorando per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Il giocatore, nel frattempo, resta in attesa degli sviluppi e continua ad aspettare il via libera definitivo per poter approdare in Italia.

Badiashile aspetta il Napoli

La volontà del giocatore rappresenta un elemento importante nella trattativa. Badiashile ha infatti dato la propria disponibilità al trasferimento e attende che Napoli e Chelsea completino l’accordo. La società azzurra continua a spingere per chiudere l’operazione e, stando alle ultime informazioni, la distanza tra le parti si sarebbe ulteriormente ridotta. Restano da definire gli aspetti conclusivi dell’intesa, ma il dialogo è costante e il Napoli appare sempre più vicino all’obiettivo. L’affare non è ancora ufficiale, ma i segnali emersi dai nuovi contatti confermano l’ottimismo sulla possibilità di raggiungere il traguardo. Badiashile resta quindi in attesa, mentre il Napoli lavora per trasformare la trattativa con il Chelsea in un accordo definitivo.